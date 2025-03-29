شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشا: استمرار جهود انتشال جثث شهداء العدوان على غزة من تحت الركام والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة مع مقتل وإصابة مزيد من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية المهمة.

وقال ستيفان دوجاريك، إن التقارير تفيد بأن الكثيرين عالقون تحت الركام أو في الشوارع، وأن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني غير قادرين على الوصول إليهم وفي جنوب غزة، قال مكتب الأوتشا، إن الجهود مستمرة لانتشال الضحايا واستعادة سيارات الإسعاف في منطقة تل السلطان في رفح حيث بدأت العملية البرية، مع استمرار الأنشطة العسكرية.

وقال المتحدث، إن القوات الإسرائيلية ألقت منشورات تعلن مهلة مدتها 3 ساعات للمحاصرين بالقتال في تل السلطان، لمغادرة المنطقة سيرا على الأقدام، وأكد المتحدث مجددا على ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي. وقال إن المدنيين الفارين من القتال يجب أن يُسمح لهم بالمغادرة بأمان وأن يتمكنوا من العودة طوعا عندما تسمح الظروف.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن المساحة للازمة لبقاء الأسر في غزة على قيد الحياة تتقلص. وتشمل أوامر النزوح التي أصدرها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى المناطق المحظورة، 52% من مساحة قطاع غزة.



