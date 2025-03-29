شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وجُرح آخرون؛ إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينتي غزة وخان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /السبت/، أن طائرات الاحتلال قصفت عربة يجرها حيوان، في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، عرف من بينهم: مالك عبد الله دهليز، وأنور حمدي حجازي، وعمران الحمران، وشهيدة لم تعرف هويتها.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد المواطن الفلسطيني مصطفى الغول.

كما استُشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون بجروح بين متوسطة وخطيرة؛ إثر قصف الاحتلال تكية خيرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.