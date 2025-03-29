شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة: 60٪ من شهداء العدوان الأخير على غزة من النساء والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من العواقب الوخيمة لانهيار وقف إطلاق النار الهش على النساء والفتيات في غزة وسلطت الضوء على "تفاصيل مروعة" للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من تصاعد القتال.

ومن جانبها قالت ماريس جيمون الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، إن الفترة من 18 إلى 25 مارس شهدت مقتل 830 شخصا، منهم 174 امرأة و322 طفلا، وإصابة 1787 آخرين مشيرة إلى أن هذا يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلا يوميا، مؤكدة أن "هذا ليس ضررا جانبيا؛ هذه حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر".

وأكدت أن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 60% من الضحايا في الأحداث الأخيرة، وهو "شهادة مروعة على الطبيعة العشوائية لهذا العنف". ونقلت جيمون عن شركاء الهيئة ونساء وفتيات في غزة مطالبهم بإنهاء الحرب، مشددة على أن الوضع يقتصر على "البقاء على قيد الحياة".