شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام السعودى يباشر واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن فى الحرم النبوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فى الحرم النبوى، فإنها باشرت الواقعة، كما استكملت الإجراءات النظامية حيالها. وفق الحساب الرسمى للأمن العام على منصة "إكس" .

ومن جهة أخرى، تفقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، مركز عمليات أمن المسجد الحرام في مكة المكرمة، إذ استمع إلى شرح موجز من مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، عن النتائج التي حققتها الخطط الأمنية الموضوعة مسبقًا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم العمرة لهذا العام، مستعرضًا جهود القوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة.

كما وقف على أحدث التقنيات المستخدمة في تنظيم الحركة عبر التحليل المتقدم للبيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يؤمن انسيابية دخول المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام وخروجهم منه بكل يسر وسهولة في وقت قياسي.

وثمن الجهود التي بذلها رجال الأمن في مراحل تنفيذ الخطط الأمنية للعمرة، موجهًا ببذل المزيد من الجهود، كما نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للقوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة في شهر رمضان وتقديرهما لما يبذلونه.