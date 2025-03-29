شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم حكومة السودان: الدعم السريع استخدمت المدنيين كدروع بشرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ‏خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أن حماية أرواح وسلامة المدنيين، هي على رأس أولويات الحكومة السودانية، مشيرا إلى أن ميليشيا الدعم السريع استخدمت المدنيين العزّل دروعاً بشرية.

وأكد في بيان رسمي اليوم السبت، أن الحكومة السودانية، تؤكد مجدداً التزامها الكامل بأداء واجبها في حماية المدنيين أينما كانوا، وشدد على عزم الحكومة التحقيق في أي حادثة فردية يتعرض فيها مدني أعزل للأذى، سواء في دارفور أو كردفان أو الخرطوم أو أي منطقة عمليات نشطة.

وقال الإعيسر في البيان: "منذ اليوم الأول للحرب، وضعت الحكومة السودانية على رأس أولوياتها الحرص الشديد على أرواح وسلامة جميع مواطنيها، أينما كانوا، وقد ظلّت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تتعامل بمسئولية وطنية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، التي استخدمت المدنيين العزّل دروعاً بشرية، فيما شهد العالم أجمع كيف استهدفت هذه الميليشيا الإجرامية وأعوانها من المرتزقة المواطنين في مختلف مدن ومناطق السودان".

وتابع: "ورغم الظروف بالغة التعقيد التي فرضتها الميليشيا داخل المدن، عبر احتجازها المدنيين كرهائن واستخدامهم دروعاً بشرية، ظلّت القوات المسلحة تعمل بحكمة وتأنٍ لضمان حماية المدنيين".

وأضاف في البيان: "وفي كل خطة عسكرية أو عملية ميدانية، حرصت القوات المسلحة أولاً على اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين، بل وإنقاذ من تم أسرهم والتنكيل بهم طوال عامين من قبل الميليشيا، وهم بالآلاف، كما أن المواطنين أنفسهم يحتمون في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية ويستقبلونها بالترحاب، وفي المقابل يفرّون من أماكن تواجد الميليشيا وأعوانها بحثاً عن الأمن، لما لهم من ثقة في القوات المسلحة السودانية".

واختتم بيانه: "واليوم، تؤكد الحكومة مجدداً التزامها الكامل بأداء واجبها في حماية مواطنيها أينما كانوا، كما تشدد على عزمها التحقيق في أي حادثة فردية يتعرض فيها مدني أعزل للأذى، سواء في دارفور أو كردفان أو الخرطوم أو أي منطقة عمليات نشطة".