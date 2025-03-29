شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو قادة جنوب السودان إلى تجنب الانزلاق إلى حرب أهلية والان مع تفاصيل الخبر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن جنوب السودان أحدث دول العالم ومن أفقرها يواجه "عاصفة كاملة" من الأزمات المتفاقمة التي تهدد بانزلاقه مجددا إلى حرب أهلية. ودعا قادة البلاد إلى "الحوار وخفض التصعيد".

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع المأساوي والخطير الذي تتكشف فصوله في جنوب السودان، مبينا أن البلاد تشهد "حالة طوارئ أمنية" تتضمن تصاعد الاشتباكات، وقصفا جويا للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال ووجود قوات خارجية، وتوسعا إقليميا للصراع.

وأضاف جوتيريش أن "الاضطرابات السياسية" بلغت ذروتها مؤخرا باعتقال النائب الأول للرئيس، ريك مشار، مما أدى إلى وضع اتفاق السلام "في مهب الريح"، وتابع أن جنوب السودان يعيش "كابوسا إنسانيا"، حيث يحتاج نحو ثلاثة من كل أربعة مواطنين إلى المساعدة، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تفشي وباء الكوليرا.

وأشار جوتيريش إلى "أزمة نزوح" تعصف بالبلاد، حيث عبر أكثر من مليون شخص الحدود من السودان منذ بدء القتال هناك، وإلى الانهيار الاقتصادى مع تراجع عائدات النفط وارتفاع التضخم بمعدل 300%.