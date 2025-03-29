شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا ويعتقله في طوباس ويواصل عدوانه على طولكرم وجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، ومحاصرتها منزلا في البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب عند المنزل المحاصر، قبل أن تقوم باعتقاله، فيما لا تتوفر تفاصيل رسمية عن حالته الصحية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة من حاجز بوابة عاطوف العسكري، وحاصرت المنزل، ودفعت بتعزيزات إضافية برفقة جرافة.

ومن جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 62 على التوالي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ 49 على مخيم نور شمس في ظل تصعيد مستمر، واستقدام تعزيزات عسكرية من الآليات والجرافات.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمخيم نور شمس، تضم آليات وجرافات ثقيلة، في الوقت الذي يشهد حملة عسكرية متواصلة وحصار خانق، حيث أطلق جنود الاحتلال القنابل الضوئية في منطقة حارة المحجر، وانتشروا في محيط جبل الصالحين داخل المخيم، وسط عمليات تفتيش واسعة النطاق.

فيما يشهد مخيم طولكرم انتشارا عسكريا واسعا داخل حاراته وأزقتها، حيث يواصل جنود الاحتلال مداهمة المنازل بعد خلع أبوابها وتخريب محتوياتها، تزامنا مع استمرار نزوح سكان حارتي الحدايدة والربايعة بعد إجبارهم على الخروج من منازلهم من قبل قوات الاحتلال بالتهديد، واستيلائها على عشرات المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في مختلف أنحاء المدينة، حيث نصبت حواجز عسكرية طيارة على مداخلها، وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المارة ودققت في هويات الركاب، وأخضعت العديد منهم للاستجواب الميداني والتنكيل، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين وتأخير وصولهم إلى وجهاتهم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة طولكرم ومخيماتها عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان، وإصابة واعتقال العشرات، ونزوح أكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، بالإضافة إلى تهجير عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.. كما تسبب العدوان في دمار واسع للبنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات، حيث تم تدمير 396 منزلاً بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في المخيمين، بالإضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما.

كما واصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 68 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من حاجز الجلمة العسكري مصحوبة بصهاريج مياه الى محيط المخيم، وتواصل عمليات التجريف والتدمير داخله، خاصة شبكة الطرق.

وأعلنت بلدية جنين، عبر رئيس بلديتها محمد جرار، أن مخيم جنين أصبح منطقة غير صالحة للسكن، مؤكدا أن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال طال 600 منزل فيه، كذلك تدمير البنية التحتية بشكل كامل.

وأضاف أن الاحتلال يفرض حصارا شاملا على المحافظة التي يقطنها 360 ألف نسمة، كما تشهد حملة اعتقالات كبيرة طالت المئات من أبنائها، فيما وصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألفا... وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها والمستمر منذ 68 يوما، عن 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.