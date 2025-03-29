شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق كثيف للطيران الإسرائيلى فى سماء الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم رصد تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فى سماء الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم السبت وجابت الطائرات الإسرائيلية بكثافة أجواء الضاحية الجنوبية وذلك على علو منخفض.

ويأتي هذا التحليق المكثف عقب غارة إسرائيلية نفذها الطيران الحربي، أمس الجمعة، واستهدفت مبنى في محلة الجاموس بالضاحية.

وجاء هذا الاستهداف تحت ذريعة إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة، وهي الحادثة التي تلاها قصف إسرائيلي طال عدداً من بلدات وقرى جنوب لبنان.

ومن جهة أخرى، ارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان، الجمعة، إلى 3 شهداء وإصابة 18 شخصا بجروح، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية فى بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت "أدت فى حصيلة جديدة إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة، وإصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 6 أطفال و8 نساء.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلى، شن اليوم غارة جوية استهدفت بلدية بلدة كفرتبنيت فى جنوب لبنان، كما أغار مجددًا على بركة الجبور فى كفرحونة بمنطقة جزين فى جنوب لبنان، وشن غارة جديدة على جبل صافى فى منطقة جزين، كما حلق الطيران الحربى الإسرائيلى فوق قرى صور وبنت جبيل فى جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.