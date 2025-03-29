شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تهيئ المرافق العامة بمحيط 838 جامعاً ومصلى لصلاة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أمانة جدة بتهيئة 838 جامعاً ومصلى بالمحافظة تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي، موزعة على نطاق 11 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال نظافة محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسل الأرصفة والتقاط المبعثرات، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة بأمانة محافظة جدة صالح بن محسن الزهراني؛ أن "الأمانة" خصّصت نحو (1467) عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة إلى تجهيز (621) معدة تشمل المكانس الآلية ومعدات غسل الأرصفة.

وأشار إلى أن "الأمانة" نفّذت أعمال كنسٍ آلي ويدوي لأكثر من (1595) كيلو متراً طولياً، وغسل (39300) متر من الأرصفة، إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت (1194) كيلو متراً ورفع (1632) متراً مكعباً من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2012 حاوية نفايات، مؤكداً استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظاتٍ قد تظهر بصفة عاجلة.