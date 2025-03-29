شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان برضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما، فجر اليوم /السبت/، خلال اقتحام مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين بالرضوض لرجل (40 سنة) وفتاة (18 سنة)، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب، فيما جرى اعتقال الشاب محمود عوادة خلال اقتحام نابلس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة التعاون العلوي بالمدينة، وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل عوادة.