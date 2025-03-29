شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تناشد المصلين بالالتزام بالنظام فى الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية جميع المعتمرين والزوار إلى الالتزام بالنظام، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي قد تؤثر على سير المناسك، وتعيق راحة الآخرين.

وأكدت الوزارة ضرورة تجنب الزحام والتدافع في الحرمين الشريفين، إضافة إلى الابتعاد عن الافتراش في الأماكن غير المخصصة لذلك، وعدم الانشغال بالتصوير أثناء أداء العبادات؛ وذلك لضمان سلاسة وراحة الجميع أثناء تأدية مناسكهم.

وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين الجميع يسهم في تيسير أداء المناسك؛ ما يضمن للجميع فرصة العبادة في جو من الطمأنينة واليسر.

وأكدت الوزارة عبر موقعها أهمية تكاتف الجهود؛ لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أن الحرمين الشريفين في انتظار الزوار بكل شوق وحرص على توفير بيئة مريحة وآمنة للجميع.