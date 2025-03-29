شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي: مقتل 3 عناصر من داعش بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقي مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم /داعش/ الإرهابي، في غارة استهدفت نقطة تابعة للتنظيم بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال المقدم أسامة السهلاني، مدير إعلام وعلاقات مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع العراقية إن "العملية نفذتها مقاتلات "إف 16" العراقية، وأسفرت عن مقتل 3 من عناصر تنظيم /داعش/ الإرهابي".

وأضاف السهلاني، في تصريح لقناة "الحرة" الفضائية، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية وفرتها مديرية الاستخبارات العسكرية، ما مكن من توجيه الضربة بـدقة عالية".

وتأتي هذه الضربة الجوية ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لمنع التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه وتهديد أمن واستقرار البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي تنفيذ قيادة عمليات شرق صلاح الدين، عمليات استباقية بهدف تأمين أجواء عيد الفطر المبارك في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل عشرة إرهابيين.