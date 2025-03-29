شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية تستحدث قسما جديدا باسم "الأمانة العامة للشؤون السياسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنها استحدثت قسما جديدا ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى "الأمانة العامة للشؤون السياسية".

وفي قرارها الذي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الخارجية السورية إن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقا للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.

وبين القرار أن "الأمانة" ستعمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية، لافتا إلى أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة لوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.

وأوضحت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناء على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقا لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.