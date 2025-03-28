شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى أكثر من 50 ألف شهيدا و114 ألف مصابا على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفا و251 شهيدا، و114 ألفا و25 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 896 شهيدا و1984 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضحت أن 43 شهيدا بينهم اثنان جرى انتشالهما، و115 إصابة، وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.. مشيرا إلى أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.