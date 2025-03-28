شكرا لقرائتكم خبر عن من يؤم المصلين فى ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤم الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس شئون الحرمين المصلين اليوم في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، أثناء صلاة التراويح ، في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

كما يؤم المصلين الشيخ صلاح البدير في المسجد النبوى الليلة.

وكانت الأعداد المليونية من المعتمرين والقاصدين والزائرين قد أدت صلاة الجمعة الرابعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شهد الحرمان تدفقًا كثيفًا من المصلين والمعتمرين وسط منظومة من الخدمات الإثرائية المتكاملة وفرتها الرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين؛ إثراءً لتجربة الزائرين والقاصدين.

وامتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وساحاتهما بالمصلين والزوار؛ الذين توافدوا إليهما منذ الصباح الباكر.

من جهة ثانية، أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لرابع صلاة جمعة من شهر رمضان وفق الخطط الإثرائية المرسومة من جميع الوكالات؛ التي استعدت بحزمةٍ من المبادرات والبرامج؛ لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية.