شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تايلاند تدعو إلى التزام الهدوء بعد زلزال ميانمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت رئيسة وزراء تايلاند باتونجتارن شيناواترا، اليوم الجمعة، المواطنين إلى التزام الهدوء وسط تحذيرات من هزات ارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب ميانمار وشعر به سكان عدة مناطق في تايلاند، بما في ذلك العاصمة بانكوك.

وقالت شيناواترا - حسبما أوردت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - إن على المواطنين متابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط، لتجنب انتشار الأخبار المضللة والذعر.. موضحة أن قناة "إن.بي.تي" الحكومية ستكون المصدر الرسمي للمعلومات الموثوقة بشأن التطورات.

ولم تصدر الحكومة التايلاندية حتى الآن تقييمًا نهائيًا لحجم الأضرار، إلا أن الزلزال أدى إلى انهيار مبنى قيد الإنشاء، حيث يُعتقد أن العشرات محاصرون تحت الأنقاض، كما وردت تقارير عن أضرار في المباني والمنازل في 8 مقاطعات، معظمها في شمال البلاد.



ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في منطقة ماندالاي بميانمار، تبعته ست هزات أخرى، من بينها زلزال بقوة 3.3 درجة في مقاطعة "ماي هونج سون" التايلاندية.