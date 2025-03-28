شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء و18 مصابا جراء الغارة الإسرائيلى على" كفرتبنيت" جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان، اليوم الجمعة، إلى 3 شهداء وإصابة 18 شخصا بجروح، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية فى بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت "أدت فى حصيلة جديدة إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة، وإصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 6 أطفال و8 نساء.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلى، شن اليوم غارة جوية استهدفت بلدية بلدة كفرتبنيت فى جنوب لبنان، كما أغار مجددًا على بركة الجبور فى كفرحونة بمنطقة جزين فى جنوب لبنان، وشن غارة جديدة على جبل صافى فى منطقة جزين، كما حلق الطيران الحربى الإسرائيلى فوق قرى صور وبنت جبيل فى جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

من جهة أخرى، شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على حى الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إعلان الجيش الإسرائيلى تهديده للضاحية الجنوبية لبيروت، وهى المرة الأولى التى يشن فيها الجيش غارة على الضاحية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر الماضى.