شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الدينية بالحرمين يعلن نجاح الخطة التشغيلية للجمعة الأخيرة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لرابع صلاة جمعة من شهر رمضان وفق الخطط الإثرائية المرسومة من جميع الوكالات؛ التي استعدت بحزمةٍ من المبادرات والبرامج؛ لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية.

وسط أجواء تعبدية روحانية، أدت الأعداد المليونية من معتمرين وقاصدين وزائرين، الجمعة الرابعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام_والمسجد النبوي، حيث شهد الحرمان تدفقًا كثيفًا من المصلين والمعتمرين وسط منظومة من الخدمات الإثرائية المتكاملة وفرتها الرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين؛ إثراءً لتجربة الزائرين والقاصدين. وامتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وساحاتهما بالمصلين والزوار؛ الذين توافدوا إليهما منذ الصباح الباكر.