شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحدد موقع إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل ويحقق لتحديد هوية مطلقيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش اللبنانى من تحديد موقع انطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة قعقعية الجسر - النبطية شمال نهر الليطاني، وباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها، وفق بيان صادر عن الجيش.

وكان العدو الإسرائيلي قد صعد اعتداءاته على لبنان متذرعًا بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، فاستهدف مناطق مختلفة في الجنوب وصولًا إلى بيروت في انتهاك سافر ومتكرر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه، وتحدٍ للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهة ثانية، تعمل الوحدات العسكرية المنتشرة في مختلف المناطق على مواكبة الحركة الكثيفة للمواطنين، لذا تدعو قيادة الجيش إلى الالتزام بتوجيهات هذه الوحدات حفاظًا على سلامتهم، وأضاف البيان أن الجيش يستمر في اتخاذ التدابير اللازمة ومواكبة التطورات عند الحدود الجنوبية بغية ضبط الوضع.