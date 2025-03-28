شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الغارات الإسرائيلية.. فرق الدفاع المدنى اللبنانى تنتشل جثامين الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل فرق الدفاع المدني اللبنانى تنفيذ مهامها في عدة مناطق متضررة نتيجة الغارات الإسرائيلية اليوم، التي استهدفت بلدة كفرتبنيت وحي الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق بيان صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني.

أضاف البيان أنه تم انتشال جثمان شهيد وأشلاء شهيد وسحب جريحين جراء غارة استهدفت منزلًا في كفرتبنيت، وقد تم نقلهم إلى مستشفى النبطية الحكومي، ولا زالت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على رفع الانقاض بحثا عن مفقودين في الموقع المستهدف، وتواصل الفرق العمل بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.

وفي سياق آخر، سارعت فرق الدفاع المدني فور ورود بلاغ التهديد، قرابة الساعة 12:10، اليوم الجمعة ، إلى إخلاء المواطنين من المباني السكنية ومدرسة في حي الحدث بمنطقة الجاموس، وذلك بالتعاون مع المعنيين في البلديات، نتيجة للتهديدات بالقصف من العدو الإسرائيلي.

وأعلن البيان أنه تم تنفيذ عمليات الإخلاء بشكل سريع ودقيق، حيث جرى نقل عدد من الأشخاص المقعدين والمصابين بإعاقات في الحركة إلى نقاط التجمع الآمنة، وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار جهوزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ، وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان سلامتهم في جميع الأوقات.