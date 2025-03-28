شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة فى الحرم الإبراهيمى رغم إجراءات الاحتلال المشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد آلاف المصلين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعها تسليم الحرم كاملاً للأوقاف الإسلامية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة قوله: إن قوات الاحتلال واصلت منعها لتسليم الحرم كاملاً للأوقاف الإسلامية، وذلك في انتهاك صارخ لحرية العبادة وحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية.



وأضاف أبو سنينة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لتفريغ الحرم من أهله والعاملين فيه.. داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وعائلات مدينة الخليل إلى تكثيف التواجد والرباط في الحرم، وإعماره في كل وقت وحين.



ورغم هذه الإجراءات، أصر المصلون على أداء الصلاة في الحرم الشريف، مؤكدين تمسكهم بحقهم الشرعي في الوصول إليه وأداء عباداتهم فيه، مهما كانت التحديات والمعيقات.