شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عون: نرفض إعادة لبنان لدوامة العنف ونناشد أصدقاءنا المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الرئيس اللبنانى جوزيف عون أصدقاء لبنان فى العالم من باريس إلى واشنطن التحرك سريعًا لوقف التدهور ومساعدة لبنان على تطبيق القرارات الدولية على كامل حدودنا".

وقال عون: "نرفض إعادة لبنان إلى دوامة العنف، وما يحصل يزيدنا إصرارًا على بسط سلطتنا على كلّ أراضينا لحماية لبنان وشعبه".

وأشار عون إلى أن لبنان يحمل أرقامًا قياسية عالمية غير مسبوقة، منها أعلى نسبة نارحين ولاجئين، وأكبر أزمة نقدية ماليّة قياسًا إلى الناتج الوطنى، وأكبر نسبة حدود غير مستقلة لدولة سيدة"، وأضاف: "علينا مقاربة الأزمات ومعالجتها لتحقيق الاستقرار".

وأكد: "سيادة دولتنا دون سواها على أرضها مسار ضرورى ودقيق فى آنٍ، وقررنا المضى به ونُراهن على تفهّم حساسيته ومقتضياته".

وتابع عون: "دفن حربنا يحتاج إلى محيط مستقرّ ومنطقة تنعم بالسلام الذى يقوم على العدالة وشرطها تبادل الحقوق وحقوق الفلسطينيين عالقة فى وجدان العالم.

وقال: "انطلقنا فى مسار الخروج من أزمتنا النقدية والمالية ونحتاج إلى دعم لاستكمال ذلك".

ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تضامنه مع أهالي بيروت بعد الاستهداف الإسرائيلى، وأكد خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لأنها تدرك حجم التحديات التى يعيشها، وأضاف أن المساعدات تركز على إعادة دورة المؤسسات لأن هذا هو المفتاح للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي.

وتابع: نؤمن بأهمية أجندة الإصلاح التى وضعها الرئيس اللبنانى، وسنجتمع مع أصدقاء لبنان لدعم الهيكلية التى بدأت بها السلطات التنفيذية اللبنانية للعمل على مجموعة أولى من المساعدات".