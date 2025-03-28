شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية ثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلى غارة ثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب غارة عنيفة شنها الجيش الإسرائيلى منذ قليل، وهى المرة الأولى التى يشن فيها الجيش الإسرائيلى غارات على الضاحية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر الماضى.

وفى ظل هذا التصعيد، عقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اجتماعا أمنيا عاجلا، لبحث آخر التطورات الأمنية فى البلاد، كما دعت الأمم المتحدة كلا من لبنان وإسرائيل إلى ضبط النفس.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن ترامب طلب من بنيامين نتنياهو عدم استهداف العاصمة بيروت أو المرافق الحيوية من مطار ومرفأ وشركة الكهرباء فى أثناء الغارات التى يشنها الجيش على لبنان.

كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يسرائيل كاتس، اليوم (الجمعة)، عن أن إسرائيل تحمّل لبنان مسؤولية عملية الإطلاق على منطقة الجليل، وسترد بقوة على أى تهديد لأمنها.

وقال فى بيان: «سنضمن أمن سكان الجليل، وسنتصدى بكل قوة لأى تهديد».

وأعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم فى بيان، إطلاق «قذيفتين صاروخيتين» من لبنان نحو الأراضى الإسرائيلية، مشيرًا إلى اعتراض واحدة وسقوط الثانية فى لبنان.