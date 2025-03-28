شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف ترامب من التصعيد فى لبنان؟ يديعوت أحرونوت توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عدم استهداف العاصمة بيروت أو المرافق الحيوية من مطار ومرفأ وشركة الكهرباء.

ومن جانبه، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد عسكري، متوعداً بأنه "إذا لم يكن هناك سلام في الجليل، فلن يكون هناك سلام في بيروت أيضاً"، مشدداً على أن إسرائيل "لن تسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر".

وشهد لبنان، الجمعة، سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة، على قرى وبلدات الجنوب وبعض مناطق من "البقاع" شرقًا، كما شهدت سماء بيروت تحليقا كثيفاً للطيران الإسرائيلي.

وألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنابل صوتية على منزل جاهز قرب الحسينية في وسط بلدة حولا، بينما استُهدف منزل مدمر على الطريق الداخلية بين العديسة وكفركلا، ما أدى إلى قطع الطريق.

كما دفع جيش العدو الإسرائيلي لتنفيذ هجماتٍ جوية ضد لبنان حيث جرى استهدف عدد من البلدات في الجنوب لاسيما كفرتبنيت وسُجد ومرتفعات إقليم التفاح والجبور وغيرها.