شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات الجيش السودانى تتوالى.. تحرير "محلية الخرطوم" وترقب لموقعة أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجيش السوداني تمشيط العاصمة الخرطوم بعد أن تمكن من استعادة السيطرة على القصر الجمهوري من أيادي مليشيات الدعم السريع الأسبوع الماضي، وقد تم الإعلان عن استعادة السيطرة على رئاسة مقر جهاز المخابرات العامة، ومباني إدارة المرافق الاستراتيجية والمقر الرئيسي للبنك المركزي، ومازالت التطورات العسكرية جارية، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بيانا أكدت فيه تمكن قواتها من تطهير آخر جيوب "مليشيا الدعم السريع بمحلية الخرطوم عنوة واقتدار"، ما يعنى أن القوات تستعد لتحرير أم درمان من مليشيا الجنجويد.

ونوهت في البيان إلى أنه لا صحة لما تروج له "المليشيا وداعميها بأن انسحابهم من المواقع كان نتيجة لاتفاق مع الحكومة".

ومحلية الخرطوم هي جزء من مدينة الخرطوم، التي تشكل مع مدينتي أم درمان والخرطوم بحري العاصمة السودانية، كما تضم محلية الخرطوم عشرات الأحياء السكنية منها امتداد ناصر وبري والديوم والكلاكلات والصحافة وأركويت والمعمورة والرياض والجريف غرب وسوبا الشاحنات.

من جانبها، كشفت مصادر ميدانية في قوات الدعم السريع لـ”الراكوبة” أن قيادة هذه القوات سحبت نحو 400 عربة قتالية من الخرطوم خلال الأيام الثلاثة الماضية، ونقلتها إلى غرب أم درمان.

وأعلن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان من داخل القصر الرئاسي في الخرطوم بعد سيطرة الجيش عليه، أن "الخرطوم حرة".

وقال البرهان أمام جنود تجمعوا داخل القصر الرئاسي إن "الخرطوم حرة، وانتهي الأمر"، وفقا لإعلام مجلس السيادة وتلفزيون السودان.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تعيد تموضعها في مدينة أم درمان شمالي الخرطوم، بعد إعلان الجيش سيطرته على مناطق استراتيجية في العاصمة السودانية.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق في تدوينة على منصة (إكس) إن "قوات الدعم السريع لم ولن تنهار، ولم يحقق (الجيش) أي نصر في الخرطوم"، ووصف بيانات الجيش الخاصة باستلام مواقع من قوات الدعم السريع، بأنها مجرد "نصر زائف وتضليل للرأي العام".

وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني نفذ مداهمات في وسط الخرطوم في المواقع التي تتواجد فيها عناصر الدعم السريع المحاصرة، منها معمل ستاك.

وذكرت أن الجيش استطاع تحييد 23 من جنود وضباط الدعم السريع في وسط الخرطوم، بعد أن رفضوا الاستسلام بعد حصار دام نحو 9 أيام.