شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 8 لبنانيين بينهم أطفال بجروح، إثر سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم /الجمعة/ - أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدة كفر تبنيت، ما أدى في حصيلة أولية إلى إصابة 8 أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة أطفال.



وقالت إن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على أطراف بلدة كفرحونة وجبل صافي بمنطقة جزين، ومرتفعات الريحان - الجبور، وبلدتي عرمتى، وسجد.

ووفقا للوكالة، فإن الاحتلال هدد بقصف مبانٍ في الضاحية الجنوبية القريبة من العاصمة بيروت، تحديدا بمنطقة الجاموس، ما أدى إلى موجة نزوح للمواطنين منها، خوفا من وقوع مجزرة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق في جنوب لبنان؛ رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024.



ومنذ بدء سريان اتفاق لوقف النار بلبنان، ارتكبت إسرائيل 1289 خرقا له، ما خلّف 108 شهداء و335 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.



كما شرعت قوات الاحتلال مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.