شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون الدينية بالحرمين: تكثيف المسارات الإثرائية لتفعيل خطة الجمعة الأخيرة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت ⁧‫رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام‬⁩ والمسجد النبوي، مساراتها الإثرائية؛ لتفعيل خطة الرئاسة التشغيلية لإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للجمعة الأخيرة في ⁧‫شهر رمضان المبارك‬⁩، وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم ومضاعفة الدروس العلمية لتعظيم فضل يوم الجمعة، حيث يؤم المصلين بالمسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ⁧ ياسر الدوسري‬⁩و في المسجد النبوي الشيخ الدكتور ⁧‫علي الحذيفي‬⁩.

‏ومن جانبه حث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس‬⁩، الوكلاء والمساعدين ومسؤولي الرئاسة؛ على ضرورة تكثيف الجهود الإثرائية مع كثافة الأعداد المليونية للقاصدين والزائرين في الحرمين الشريفين في آخر جمعة من شهر رمضان؛ وفق الخطة التشغيلية، وتهيئة الأجواء الإيمانية والروحانية التعبُّدية الآمنة، ضمن الخطط والمبادرات المرسومة.

وأكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور ⁧‫عبدالرحمن السديس‬⁩ ان الرئاسة حريصة على سير حوكمة الخطة التشغيلية الإثرائية ، على مدار 24 ساعة، بالتعاون مع شركاء النجاح، وجميع الجهات المشاركة في منظومة العمل الدينية، وتعميق فضيلة وآداب يوم الجمعة المبارك، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة لـًشهر رمضان_المبارك، للجمعة الرابعة، ووفق أعلى معايير الجودة والتميّز التشغيلي، وسط توقعات بمضاعفة وتزايد أعداد القاصدين والزائرين؛ لأداء آخر ⁧‫صلاة جمعة‬⁩ في ⁧‫رمضان ‬⁩، ولتحقيق أقصى مراحل الراحة لهم، حتى يؤدّوا الصلاة في بيئة إيمانية خاشعة، فضلاً عن تكثيف الدروس العلمية والإرشادية، وزيادة حِلقِ القرآن الكريم، والتوعية الميدانية، وتوزيع الكتب التوعوية الإثرائية.