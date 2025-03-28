شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية..تعرف على حالة الطقس اليوم فى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية. وفق عكاظ.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة فى وقت سابق، سقوط أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.