شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحرب فى السودان.. الجيش يطهر محلية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجيش السوداني، تمشيط العاصمة الخرطوم بعد أن تمكن من استعادة السيطرة على القصر الجمهوري من أيادي مليشيات الدعم السريع، الأسبوع الماضي، وقد تم الإعلان عن استعادة السيطرة على رئاسة مقر جهاز المخابرات العامة، ومباني إدارة المرافق الاستراتيجية والمقر الرئيسي للبنك المركزي، فما هي آخر التطورات الحربية؟



مساء الخميس، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بيانا أكدت فيه تمكن قواتها من تطهير آخر جيوب "مليشيا الدعم السريع بمحلية الخرطوم عنوة واقتدار".

ونوهت في البيان أنه لا صحة لما تروج له "المليشيا وداعميها بأن انسحابهم من المواقع كان نتيجة لاتفاق مع الحكومة".

ومحلية الخرطوم هي جزء من مدينة الخرطوم، التي تشكل مع مدينتي أم درمان والخرطوم بحري العاصمة السودانية.

والأربعاء أعلن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان من داخل القصر الرئاسي في الخرطوم بعد سيطرة الجيش عليه، أن "الخرطوم حرة".

وقال البرهان أمام جنود تجمعوا داخل القصر الرئاسي إن "الخرطوم حرة، وانتهي الأمر"، وفقا لإعلام مجلس السيادة وتلفزيون السودان.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت الأربعاء أنها تعيد تموضعها في مدينة أم درمان شمالي الخرطوم، بعد إعلان الجيش سيطرته على مناطق إستراتيجية في العاصمة السودانية.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق في تدوينة على منصة ((إكس)) اليوم إن "قوات الدعم السريع لم ولن تنهار، ولم يحقق (الجيش) أي نصر في الخرطوم"، ووصف بيانات الجيش الخاصة باستلام مواقع من قوات الدعم السريع، بأنها مجرد "نصر زائف وتضليل للرأي العام".