شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يجرى مشاورات مع ماكرون فى الإليزيه بشأن العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس لبنان العماد جوزيف عون اليوم الجمعة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، ويجري معه جولة مشاورات حول عدة ملفات فى مقدمتها العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان ، والسبل التي يمكن لفرنسا أن تساعد فيها لبنان على استعادة استقراره الامني والاقتصادي والمالي. وفق بيان لرئاسة لبنان.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس ماكرون مأدبة غداء على شرف الرئيس عون، كما سيعقد لقاء رباعي بين رؤساء: فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ينضم اليه عبر الفيديو الرئيس السوري، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وبخاصة على الصعيد الأمني.



يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى للرئيس اللبنانى إلى دولة غربية منذ تسلمه مهامه الرئاسية.

ومن جهة أخرى، استضافت المملكة العربية السعودية اجتماعًا في جدة، في حضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع السورى اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع اللبنانى اللواء ميشال منسى حيث تم خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان، وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما، وتم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.