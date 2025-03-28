شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتشد الآلاف من المصلين والمعتمرين في أجواء روحانية، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ببيت الله الحرام، وتنقل قناة القرآن الكريم، شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، وأيضا خطبة الجمعة.

ورفعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

وأكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال كثافة المصلين والزوار المتوقعة في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوى اليوم الجمعة.

وسعت الهيئة إلى تنفيذ خطة ميدانية متكاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية تسهيلاً وتيسيراً على زوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وعملت على تكثيف جهودها في الخدمات التشغيلية من حيث جاهزية المصليات بالسجاد وخدمات التطهير والنظافة والتبخير والتطييب وسقيا ماء زمزم للمصلين وخدمات الوقاية البيئية، والعناية بالمرافق ودورات المياه ومنع الظواهر السلبية، وتهيئة خدمة العربات ونظام المراقبة والبلاغات لتحقيق مستوى عالٍ من الرضا عن الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وخصصت الهيئة 161 سيارة نظافة لغسل الأرضيات في المسجد النبوي، إضافة إلى تطهير وغسيل وتعقيم المسجد 5 مرات يومياً وتبخيره 4 مرات يومياً، وتوفير 27 ألف سجادة، وخُصصت دورات مياه جديدة بالساحات الغربية وطُورت أنظمة للصوت بالمسجد النبوي، وجُهزت مراكز الخدمات الشاملة ومركز ضيافة الأطفال بالساحة الشمالية.

وفي جانب خدمات الحشود والإرشاد المكاني ضاعفت الهيئة جهودها في تهيئة الممرات داخل المسجد النبوي وخارجه لتسهيل الحركة وضمان تفويج ميسر للمصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه، وفق خطة تفويج تضمن استيعاب جميع أعداد المصلين دون تعطيل للخدمات، وسهولة التعامل مع الحالات الطارئة بتنسيق وتناغم مع الجهات الأمنية في المسجد النبوي.