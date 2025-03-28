شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مواطنين في محيط دوار المشروع شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين. وأضافت أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

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