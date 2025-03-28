الخليج اليوم .. الضربات مستمرة.. غارات أميركية جديدة على الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تتواصل الضربات الجوية الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن منذ أيام.

وفي أحدث التطورات، قصفت مقاتلات أميركية مساء الخميس مواقع حوثية بمنطقة اللحية شمال غربي الحديدة غرب اليمن، وفق مصادر "العربية/الحدث".

كما أضافت أن قصفاً أميركياً استهدف معسكراً للحوثيين بجبل نقم شرق العاصمة صنعاء.

كذلك طالت سلسلة غارات أميركية مواقع للحوثيين في صعدة شمال اليمن.

مطار صنعاء

من جهته أفاد مراسل "العربية/الحدث" أن غارات أميركية استهدفت مطار صنعاء. كما طال قصف أميركي منطقة صرف شرق صنعاء.

في حين ذكرت وسائل إعلام حوثية بأن الولايات المتحدة شنت 4 غارات على مديرية سنحان في صنعاء.

كما أضافت أن الطيران الأميركي شن غارتين على مطار صنعاء.

ستتواصل لفترة أطول

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء أن الغارات على الحوثيين ستتواصل لفترة أطول، مؤكداً أنهم تعرضوا لضربات قاضية وموجعة.

وقال في دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن "الحوثيين يريدون وقف الغارات والتفاوض حول السلام لأنهم هزموا هزيمة نكراء"، مردفاً أنهم "يتوقون للسلام لأنهم تضرروا بشدة".

لكنه رأى في الوقت عينه أن الحوثيين المدعومين إيرانياً غير مستعدين لذلك في الوقت الحالي.

تجاوزت حتى التوقعات

كما شدد على أن ما فعله الحوثيون بحق العالم أجمع لجهة تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر مهاجمة السفن التجارية "كان فظيعاً للغاية".

إلى ذلك، أكد أن الغارات التي شنتها بلاده على المواقع الحوثية خلال الأيام الماضية، كانت ناجحة للغاية بل تجاوزت حتى التوقعات. وقال: "لقد ضربناهم بقوة ونجاح كبيرين.. وسنواصل ذلك لفترة طويلة".

ضربات مكثفة

وكانت نحو 19 غارة استهدفت ليل الأربعاء مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن، بينها شمال وجنوب العاصمة صنعاء، بعد أكثر من 15 غارة على معاقلهم في شمال البلاد.

ومنذ 15 مارس الحالي تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة. ومذاك، تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أميركية بوتيرة شبه يومية.

يذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفناً اتهموها بأنها على ارتباط بتل أبيب، دعماً للفلسطينيين، على حد قولهم.

غير أنهم عادوا أوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة بغزة في 19 يناير 2025، ثم استأنفوها مع استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع الفلسطيني المدمر، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمر القصف على غزة.