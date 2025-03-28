شكرا لقرائتكم خبر عن "المطبخ العالمى" يعلن مقتل أحد متطوعيه وإصابة 6 آخرين بغزة فى قصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطبخ المركزي العالمي، الخميس، مقتل أحد متطوعيه وإصابة 6 أشخاص آخرين، في قصف إسرائيلي قرب أحد مطابخه أثناء توزيع الوجبات في غزة.

وذكر "المطبخ" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "قلوبنا مثقلة اليوم ونحن ننعى أحد متطوعينا في غزة بسبب ضربات إسرائيلية قرب أحد مطابخنا أثناء توزيع الوجبات"، مضيفا أن "المتطوع قُتل بشكل مأساوي، وأصيب ستة أشخاص آخرون".

من جهة أخرى، أصيب، مساء اليوم الخميس، شاب فلسطيني بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرق نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بشظايا رصاص حي بالرأس والبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق نار كثيف، واندلعت مواجهات في المنطقة.