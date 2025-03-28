شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من رئيس أنجولا تتصل بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية، من رئيس جمهورية أنجولا جواو مانويل لورينزو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الخميس، أنه تسلم الرسالة عمر عبيد الحصان الشامسى وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، أثناء استقباله جوليو بيلارمينو جوميس ماياتو سفير جمهورية أنجولا لدى الإمارات، وذلك بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وبحث الجانبان- خلال اللقاء- سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.