شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا تدعوان لاجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنسانى فى ⁧‫غزة‬⁩ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المملكة المتحدة‬⁩ و‫فرنسا‬⁩ لعقد اجتماع لمجلس الأمن‬⁩ بشأن الوضع الإنسانى فى ⁧غزة‬⁩ وحماية موظفى الإغاثة.

وذكرت المملكة المتحدة وفرنسا- في بيان، وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة، أن موظفي العمل الإنساني يواجهون صعوبة متزايدة في العمل في غزة، وفي الأسبوع الماضي تعرض مجمع ⁧‫الأمم المتحدة‬⁩ للقصف.. واصفة ذلك بأنه "غير مقبول".

وأكدت وكالة الأونروا، مقتل 8 من موظفى الوكالة خلال الأسبوع الماضى فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه " لم تدخل أى مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازارينى - وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية) - إلى أن الأسبوع الماضي، شهد أكثر الأيام دموية فى الحرب على غزة، مضيفا أن قطاع غزة يمر بأطول فترة منذ بدء الحرب بلا أى إمدادات.

وأوضح المسؤول الأممى أن أكثر من 140 ألف شخص فى غزة اضطروا إلى النزوح بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

ودعا المفوض العام للأونروا إلى استئناف وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين، مؤكدا ضرورة السماح بتدفق منتظم للمساعدات الإنسانية إلى غزة.