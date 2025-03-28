شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يفرج عن 30 معتقلا بعد انتهاء محكومياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الخميس/، عن نحو 30 معتقلا من عدة سجون، بعد انتهاء محكومياتهم، وكان من بينهم الأسير المقدسى سائد سلامة، الذى أمضى في سجون الاحتلال 24 عاما.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني- في بيان مقتضب، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الاحتلال فرض على الأسير المقدسي وعلى عائلته شروطا مشددة، لمنع أي مظاهر احتفاء بحريته، وهي جزء من عمليات الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم.



وأضاف البيان أن صور الأسرى عكست مجددا مستوى التوحش الذي تمارسه منظومة السجون بحقهم وبشكل غير مسبوق، حيث استدعى نقل عدد منهم للعلاج، خاصة أن جزءا منهم يعاني من مرض (الجرب السكايبوس)، تحديدا من تم الإفراج عنهم من سجن (مجدو) الذي يشهد انتشارا واسعا للمرض بين صفوف الأسرى، علما أن بعض الأسرى تعرضوا للضرب المبرح حتى آخر لحظة على اعتقالهم.



تأتي عمليات الإفراج في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية في الضفة، طالت الآلاف منذ بدء الإبادة الجماعية.