شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدَّى 70 ألف مصل ومصلية، مساء اليوم الخميس، صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 70 ألف مصل أدُّوا صلاتى العشاء والتراويح فى الخليج 365 والعشرين من شهر رمضان المبارك، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت فى هُوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.