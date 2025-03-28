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70 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك بالقدس

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70 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك بالقدس

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القاهرة - سامية سيد -  أدَّى 70 ألف مصل ومصلية، مساء اليوم الخميس، صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 70 ألف مصل أدُّوا صلاتى العشاء والتراويح فى الخليج 365 والعشرين من شهر رمضان المبارك، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.


وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت فى هُوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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