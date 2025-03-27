شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تصدير أكثر من 95 مليون برميل من النفط الخام في فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن تصدير أكثر من 95 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر فبراير الماضي.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر فبراير الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغ 95 مليوناً و148 ألفاً و167 برميلاً.



وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 94 مليوناً و375 ألفاً و12 برميلاً، فيما بلغت الصادرات الى الأردن 419 ألفاً و846 برميلاً والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 353 ألفاً و309 براميل.