شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء السعودية: انخفاض معدل البطالة بالربع الأخير من عام 2024 إلى 3.5 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نشرة إحصاءات سوق العمل ، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودي للربع الأخير من عام 2024 ، عن انخفاض معدل البطالة بين إجمالي سكان المملكة (السعوديون وغير السعوديين - 15 سنة فأكثر) خلال الفترة محل القياس إلى 3.5% فيما تراجع بين السعوديين إلى 7.0 % مقابل 7.8% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه 2023.



ووفقًا لنتائج النشرة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس فإن معدل البطالة الإجمالي بين السكان الذكور فقد بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 2% والإناث 10.4%، في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتصل إلى 36.0%.



وأشارت إلى أن معدل البطالة بين السعوديين الذكور بلغ 4.3% فيما انخفض بين السعوديات إلى 11.9% في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديون وغير السعوديين - 15 سنة فأكثر) 66.4% ومعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور 83.6% .



ويُعزى انخفاض معدلات البطالة إلى الارتفاع في معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5% بزيادة قدرها 1.0 % مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023 فيما سجل معدل المشتغلات السعوديات 31.8% بارتفاع نسبته 1.7 % وذلك على أساس سنوي ؛ مدفوعا بالسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف ودعم مبادرات تمكين المرأة التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.



وأشارت النشرة إلى أن معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل (السعوديون وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) بلغ 64% حيث سجل بين الذكور 81.9%، والإناث 30%، في حين سجل معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسكان السعوديين 47.5% حيث كان نصيب الذكور 63.4% والإناث 31.8%.