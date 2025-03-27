شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: الجوع يلوح في الأفق بغزة والألاف معرضون لسوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال برنامج الأغذية العالمي إن الجوع يلوح في الأفق مرة أخرى في قطاع غزة مع بدء نفاد مخزونات الغذاء.

وأضاف أنه لم تدخل أي إمدادات غذائية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة أن لديه مخزونات غذائية كافية للأسبوعين المقبلين فقط، محذرا من خطر المجاعة حال العجز عن احتواء الموقف

وقال البرنامج الأممي إن مئات الآلاف في غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية، مشددا على أن النشاط العسكري الواسع في غزة يعطل بشدة عمليات المساعدات ويعرض حياة عمال الإغاثة للخطر