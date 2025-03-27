شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعزز وجوده في مخيم نور الشمس وجبل النصر في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت اللجنة الإعلامية في طولكرم إن الاحتلال عزز وجوده العسكري في مخيم نور شمس وأرسل آليات وجرافات إلى جبل النصر.

وأضافت أنه تم إجبار سكان حارتي الحدايدة والربايعة على النزوح بعد طرد الاحتلال لهم من منازلهم.

وفي سياق آخر، أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها بشأن سلامة طواقمها التسعة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال فى مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، منذ 5 أيام.

وحملّت الجمعية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، مُطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري وعاجل للسماح بوصول طواقم الإنقاذ إلى منطقة تل السلطان في رفح، لمعرفة مصير الطواقم المفقودة.

كما طالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لطواقمها العاملة في قطاع غزة.