الخليج اليوم .. الإمارات تطلق مؤسسة زايد للتعليم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم" لتمكين شباب البلاد والعالم من إيجاد حلول جماعية للتحديات التي تؤثر على البشر، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات.

ستبني "مؤسسة زايد للتعليم" شبكة عالمية من القادة الشباب تعزيزاً لالتزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً، فيما تتجسد رسالة المؤسسة في برنامج "منحة زايد" الذي يقدم منحاً جامعية وفق معايير الجدارة وتدريباً قيادياً مكثفاً، إذ صُممت هذه المبادرة بهدف تعزيز التفوق الأكاديمي ومهارات القيادة العملية، وإعداد القادة الشباب لإحداث تأثير تحويلي في مجتمعاتهم والعالم.

وستستثمر المؤسسة إضافةً إلى المنح الدراسية في الأبحاث والابتكارات الرائدة في دولة الإمارات من خلال المنح والتمويل الموجه نحو التأثير، ما يمكّن الأفراد الموهوبين من الوصول إلى الموارد لتطوير حلول ملموسة للتحديات العالمية.

وتبدأ المؤسسة في إطلاق مبادراتها في دولة الإمارات ثم تتوسع تدريجياً إلى الدول العربية والدول الشريكة في الجنوب العالمي من خلال المشاركة المباشرة والتحالفات مع المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية.