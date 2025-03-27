الخليج اليوم .. إسرائيل تعترض صاروخين أطلقا من اليمن نحو القدس وتل أبيب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في ظل استمرار التصعيد بين إسرائيل والحوثيين المتحالفين مع إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن اعتراض صاروخين بالستيين أطلقا من اليمن.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد إطلاق الصاروخين. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصاروخين اللذين أطلقا من اليمن قبل عبورهما إلى إسرائيل.

إلى ذلك، قال مراسل "العربية/الحدث"، إن الصاروخين أطلقا من اليمن باتجاه القدس وتل أبيب.

استهداف تل أبيب بالصواريخ

بالمقابل، أعلنت الجماعة المدعومة من طهران، أنها استهدفت تل أبيب بالصواريخ.

وقال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم الجماعة في كلمة مصورة، "قصفنا هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي".

كما قال "استهدفنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي"، مضيفاً "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية..".

مسيرات.. وحاملة طائرات أميركية

وأمس الأربعاء، أعلن الحوثيون في اليمن استهداف تل أبيب بطائرات مسيرة وكذلك حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر.

وقال العميد يحيى سريع في بيان الأربعاء: "نفذنا خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان.. ".

كما أضاف سريع أن الجماعة استهدفت في وقت سابق بالطائرات ال مسيرة أهدافا عسكرية إسرائيلية في تل أبيب، من دون أن يشير إلى طبيعة تلك الأهداف أو الأضرار التي لحقت بها.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة حملة جوية موسعة ضد الحوثيين.

وتبنى الحوثيون عدة مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إسرائيل قصفها على القطاع المدمر في 18 مارس الجاري.

وتوقفت هجمات الحوثيين مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في غزة يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنهم استأنفوها قبل أسبوع وتوعدوا بتكثيفها.