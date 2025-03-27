الخليج اليوم .. غارات أميركية على مواقع للحوثيين شمالي صنعاء وجنوبها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع للحوثيين في شمالي صنعاء وجنوبها.

وذكرت مصادر العربية أن الغارات استهدفت محيط مطار صنعاء ومبنى للجمارك داخله إضافة إلى مديرية بني حشيش التي تم استهدافها بـ 7 غارات و 8 غارات على مديرية سنحان فيما كشف إعلام حوثي عن أن الطيران الأميركي استهدف بغارتين قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.

في المقابل، قالت جماعة الحوثي في بيان إنها استهدفت حاملة الطائرات الأميركية هاري تورمان وعددا من القطع البحرية. كما أشار الحوثيون إلى استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة يافا باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدين أن العملية حققت هدفها.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم، فيما تعهد الرئيس الأميركي، يوم الأربعاء الفائت، بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.

ودخلت هذه الهجمات يومها الثاني عشر دون أي مؤشرات على توقفها، في إطار حملة يقودها الرئيس ترامب تستهدف الجماعة المسلحة التي تهدد التجارة البحرية وإسرائيل، بينما يسعى أيضا إلى ممارسة ضغوط على إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.