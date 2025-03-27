شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إصابة 9 أشخاص وإنقاذ 29 في غرق غواصة سياحية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب تسعة أشخاص وجرى إنقاذ 29 آخرين نمن جنسيات مختلفة آخرين في حادث غرق غواصة تعمل في الرحلات السياحية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة في جنوب شرق مصر.

الغواصة "SINDBAD"، غرقت أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة وراح ضحيتها 6 وفيات و9 مصابين بينهم 4 في حالة خطرة، وإنقاذ 29 آخرين.

كانت تقل نحو 44 راكبًا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة. رفع حالة الاستعداد

تم رفع حالة الاستعداد القصوى في المحافظة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن جميع الأجهزة تتابع الموقف حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث، مشيرة إلى أن الغواصة السياحية غرقت أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وتبين من الفحص أن الغواصة اسمها "سندباد" وكانت تقل نحو 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.