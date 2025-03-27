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شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين قصف العدوان الإسرائيلي لبلدة كوبا السورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كوبا.
وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كان أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كوبا بريف درعا الغربي جنوب سوريا.
وشدد أبو الغيط على أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على سوريا، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف قوية، وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة.
وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الهجمات الإسرائيلية على سورياوشددت الأمانة العامة على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة، مجددة تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الجمهورية العربية السورية.
كان أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كوبا بريف درعا الغربي جنوب سوريا.
رفض الاعتداءات الإسرائيلية على سورياوجدد أبو الغيط في تصريح له الرفض القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد، وسعي مكشوف لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.
وشدد أبو الغيط على أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على سوريا، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف قوية، وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة.