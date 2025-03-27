شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين قصف العدوان الإسرائيلي لبلدة كوبا السورية والان نبدء بالتفاصيل

الهجمات الإسرائيلية على سوريا

رفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كوبا.وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وشددت الأمانة العامة على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة، مجددة تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الجمهورية العربية السورية.كان أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كوبا بريف درعا الغربي جنوب سوريا.وجدد أبو الغيط في تصريح له الرفض القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد، وسعي مكشوف لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.وشدد أبو الغيط على أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على سوريا، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف قوية، وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة.