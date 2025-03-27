شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال نائب رئيس جنوب السودان.. وحزب رياك مشار: انتهاك صارخ للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت قوات الأمن بجنوب السودان رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان واعتقاله بالقوة.

ووفقا لوكالة رويترز فقد جرى اعتقال رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، بعد دخول وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني بالقوة إلى مقر إقامته، حيث سلماه مذكرة اعتقال.

وأدان حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان "حزب المؤتمر الوطني"، ما اعتبره الانتهاك الصارخ للدستور واتفاقية السلام المعاد تنشيطها، التي أنهت حربا أهلية شهدتها البلاد خلال الفترة من 2013 إلى 2018 بين القوات الموالية لمشار من جهة والرئيس سلفا كير.

ووفقا لبيان الحزب، فقد تم تجريد حراس نائب الرئيس الشخصيين من سلاحهم، وتم تسليمه مذكرة اعتقال بتهم غير واضحة، مشيرا إلى وجود محاولات لنقله إلى مكان آخر.

وسارعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى التحذير من أن هذه الخطوة تضع البلاد على شفا حرب، داعية كل الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال رئيس البعثة نيكولاس هايسوم في بيان إنّه "في هذه الليلة، يقف قادة البلاد على شفا الانزلاق إلى صراع واسع النطاق أو المضي بالبلاد إلى الأمام نحو السلام والتعافي والديموقراطية". وإذ ناشد هايسوم طرفي النزاع "ضبط النفس"، دعاهما لسلوك طريق السلام بروح الإجماع الذي تمّ التوصل إليه في عام 2018 عندما وقعا والتزما بتنفيذ اتفاق السلام.

وكانت قد أفادت الأمم المتحدة بوقوع اشتباكات خلال الـ24 ساعة الماضية بين القوات الموالية للرجلين خارج العاصمة جوبا.