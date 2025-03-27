شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: ما زال مصير 9 مسعفين فى رفح مجهولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها بشأن سلامة طواقمها التسعة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال فى مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، منذ 5 أيام.

وحملّت الجمعية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، مُطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري وعاجل للسماح بوصول طواقم الإنقاذ إلى منطقة تل السلطان في رفح، لمعرفة مصير الطواقم المفقودة.

كما طالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لطواقمها العاملة في قطاع غزة.