شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن وثيقة زواج بشار الأسد من لونا الشبل.. ما حقيقتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قيل إنها وثيقة تثبت زواج الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من مستشارته الراحلة لونا الشبل .

ومع تداول الوثيقة بشكل واسع، تبين من خلال التدقيق فيها أنها مزورة.

وأوضح المتابعون أن الوثائق الرسمية للزواج في سوريا لا تشمل عادة تفاصيل مثل مذهب المتعاقدين والشهود، وهو ما يثير الشكوك حول صحة الوثيقة.

إضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى أن من بين الشهود المدونين في الوثيقة كان اسم عمار ساعاتي، المسؤول السابق وزوج لونا الشبل حتى قبل وفاتها بعدة أشهر.

يذكر أن لونا الشبل، التي توفيت في حادث سير في يوليو الماضي، كانت إعلامية مقربة من الرئيس المخلوع، وقد شغلت عدة مناصب في مجال الإعلام والسياسة قبل وفاتها، التي قيل إنها كانت نتيجة لحادث مدبر لاغتيالها.



